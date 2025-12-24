Manchester United-Newcastle, il pronostico sul marcatore e i possibili tiratori del match: ecco tutte le quote Reduce dalla sconfitta contro l’ Aston Villa, il Manchester United è chiamato a riannodare i fili del discorso in campionato. L’impegno che aspetta i Red Devils è però piuttosto complicato visto che la compagine di Amorim ospiterà un Newcastle che può vantare soprattutto dalla cintola in su individualità esaltanti. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Con problemi nel pacchetto arretrato – sia in termini di defezioni che di gol subiti – le due squadre dovrebbero dar vita ad una partita particolarmente animata sul piano delle occasioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Manchester United-Newcastle: marcatore e tiri in porta

Leggi anche: Pronostici Liverpool-Manchester United: marcatore e tiri in porta

Leggi anche: Pronostici Manchester United-West Ham: marcatore, tiri in porta e ammoniti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Premier League, diciottesima giornata: pronostici, migliori scommesse e quote; Premier League, Newcastle-Chelsea: pronostici, migliori scommesse e quote; Manchester United-Newcastle (venerdì 26 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Manchester United-Newcastle: Red Devils senza difesa, X2 + Over 2,5 gol è la scelta.

Pronostico Manchester United-Newcastle, quote equilibrate all'Old Trafford - Per la vittoria finale i bookie vedono di poco favoriti i padroni di casa: il segno 1 vale 2. tuttosport.com