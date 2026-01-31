Progetto Casa Veneto | strategia per valorizzare il territorio con iniziative innovative e coinvolgimento locale
Il Veneto lancia un nuovo progetto per valorizzare il territorio. Con iniziative innovative, la regione cerca di rilanciare la propria immagine e coinvolgere di più le comunità locali. Si tratta di un piano che punta a far conoscere meglio il patrimonio e a stimolare la partecipazione dei cittadini.
Il Veneto si prepara a un nuovo capitolo di valorizzazione del proprio patrimonio territoriale con l’avvio del progetto Casa Veneto, una strategia complessa che punta a rilanciare l’immagine della regione attraverso iniziative innovative e un coinvolgimento profondo delle comunità locali. Il progetto, presentato dal presidente della Regione Veneto, ha l’obiettivo di trasformare il territorio in un vero e proprio brand, capace di attrarre investimenti, turismo e attenzione internazionale. Non si tratta solo di promozione, ma di un ripensamento del rapporto tra istituzioni, imprese e cittadini per creare un sistema integrato di sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
