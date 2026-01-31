Il Veneto lancia un nuovo progetto per valorizzare il territorio. Con iniziative innovative, la regione cerca di rilanciare la propria immagine e coinvolgere di più le comunità locali. Si tratta di un piano che punta a far conoscere meglio il patrimonio e a stimolare la partecipazione dei cittadini.

Il Veneto si prepara a un nuovo capitolo di valorizzazione del proprio patrimonio territoriale con l’avvio del progetto Casa Veneto, una strategia complessa che punta a rilanciare l’immagine della regione attraverso iniziative innovative e un coinvolgimento profondo delle comunità locali. Il progetto, presentato dal presidente della Regione Veneto, ha l’obiettivo di trasformare il territorio in un vero e proprio brand, capace di attrarre investimenti, turismo e attenzione internazionale. Non si tratta solo di promozione, ma di un ripensamento del rapporto tra istituzioni, imprese e cittadini per creare un sistema integrato di sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Progetto Casa Veneto: strategia per valorizzare il territorio con iniziative innovative e coinvolgimento locale

Approfondimenti su Casa Veneto

Edison e il Comune di Tocco da Casauria hanno sottoscritto un accordo volto alla creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Casa Veneto

Pavanetto, 'Casa Veneto progetto strategico di promozione del nostro territorio'(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 30 GEN - Con 'Casa Veneto' la Regione coglie pienamente l'opportunità straordinaria offerta dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, dando vita a u ... msn.com

ProgettoCasa propone in locazione, esclusivamente a conduttore referenziato, nel comune di Castellammare di Stabia – zona Porto, un appartamento finemente arredato situato in mini condominio ristrutturato. L’immobile è disposto su due livelli. Second - facebook.com facebook