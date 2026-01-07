Lucrezia tra carta colori e processi mediatici | Dal caso Pifferi a Impagnatiello Il mio studio sulla cronaca disegnata

Lucrezia Di Trana ha condotto uno studio sulla rappresentazione della cronaca giudiziaria attraverso disegni e processi mediatici. La sua ricerca, culminata nella tesi di laurea, si è concentrata su casi come Pifferi e Impagnatiello, analizzando il ruolo delle immagini e delle narrazioni visive nel contesto dei processi pubblici. Per realizzarla, ha trascorso molte ore nell’aula del Palazzo di giustizia di Milano, osservando da vicino le dinamiche dei media e delle cronache giudiz

Milano – Per scrivere la sua tesi di laurea Lucrezia Di Trana ha frequentato a lungo le aule del Palazzo di giustizia di Milano, seduta tra il pubblico di processi mediatici. Da Alessandro Impagnatiello, l’ex barman che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano incinta del piccolo Thiago a Senago, ad Alessia Pifferi, la donna che ha abbandonato in casa e lasciato morire di stenti la figlia Diana. Nell’aula imponente della Corte d’Assise è avvenuto l’incontro con Andrea Spinell i, ormai habitué dei dibattimenti, artista che nella cornice di un protocollo siglato con il Tribunale e l’Ordine degli avvocati ritrae, con carta, matite e colori, imputati e parenti delle vittime, magistrati e legali, cancellieri, giornalisti e tutto quel mondo che gravita attorno alla macchina della giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lucrezia tra carta, colori e processi mediatici: “Dal caso Pifferi a Impagnatiello. Il mio studio sulla cronaca disegnata” Leggi anche: Alfonso Signorini, pala l’avvocato: “Sui social non possono esserci processi mediatici” Leggi anche: Alfonso Signorini, parla l’avvocato: “Sui social non possono esserci processi mediatici” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Oggi 23 e il 26 dicembre vi accogliamo a pranzo con un menù alla carta dedicato alla tradizione milanese, in un ambiente elegante e curato. Il posto ideale per chi cerca un ristorante milanese dove pranzare durante le feste. Link: https://ristorantelucrezia.it/il-n - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.