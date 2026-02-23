New York sommersa | 70 cm di neve 5.326 voli cancellati

Una forte bufera di neve ha investito New York, causando l’accumulo di 70 centimetri di neve e provocando la cancellazione di oltre 5.300 voli. Le strade sono bloccate e i mezzi di trasporto pubblici sono in tilt. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza per gestire l’emergenza. La città si prepara a fronteggiare i danni e i disagi causati dall’intensa nevicata. Le squadre di soccorso si muovono rapidamente per rispondere alle richieste di aiuto.

New York paralizzata dalla neve: Mamdani dichiara lo stato di emergenza. New York è paralizzata da una delle più violente bufere di neve degli ultimi anni. Il sindaco Zohran Mamdani ha dichiarato lo stato di emergenza, imponendo la chiusura di scuole, strade e ponti. La tempesta, con raffiche di vento fino a 80 kmh e temperature che hanno raggiunto i -6 gradi, ha causato la cancellazione di migliaia di voli e disagi per milioni di persone. La Grande Mela sta affrontando una delle tempeste più potenti degli ultimi dieci anni. Le strade sono deserte, i trasporti pubblici sono stati sospesi e le autorità hanno invitato i cittadini a evitare spostamenti non necessari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

