Voli a rischio | scioperi ITA cancella il 55% dei voli 26 febbraio

ITA ha cancellato il 55% dei voli il 26 febbraio a causa di uno sciopero dei dipendenti. La protesta, che coinvolge anche i ferroviari, si concentra sulla mancanza di accordi salariali e condizioni di lavoro. Numerosi passeggeri si trovano a dover riprogrammare i loro viaggi, mentre gli aeroporti e le stazioni registrano lunghe code e disagi. La manifestazione continuerà nei prossimi giorni, alimentando l’incertezza sul settore dei trasporti.

Impatto e Prospettive. Il sistema dei trasporti italiano si prepara a tre giorni di forti disagi, tra il 26 e il 28 febbraio, a causa di scioperi che interesseranno sia il settore aereo che quello ferroviario. Le mobilitazioni, proclamate da diverse sigle sindacali, rischiano di compromettere gli spostamenti di viaggiatori e merci in tutta la penisola. Lo sciopero aereo è stato inizialmente programmato per il 16 febbraio, ma è stato poi spostato per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Questa decisione, presa dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, ha suscitato critiche da parte dei sindacati, che hanno espresso preoccupazione per la gestione delle controversie e la mancanza di un dialogo costruttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Scioperi dei trasporti a febbraio 2026: treni, metro e voli a rischio disagiFebbraio 2026 si apre con disagi per chi deve muoversi in Italia.

Scioperi aerei confermati: 16 febbraio e 7 marzo, a rischio voli nazionali e diritti dei lavoratori.Le compagnie aeree italiane si preparano a due giornate di sciopero, il 16 febbraio e il 7 marzo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sciopero ITA Airways 16 febbraio 2026: voli cancellati e fasce garantite; Sciopero aereo rinviato al 26 febbraio dopo la precettazione di Salvini per le Olimpiadi; Scioperi febbraio 2026: treni, mezzi pubblici, aerei. Il calendario completo e gli orari città per città; Scioperi aerei confermati. Salta l’accordo al Mit, rischio disagi durante le Olimpiadi. Salvini: Precettiamo.

Scioperi negli aeroporti europei durante le feste di Natale: voli a rischio tra Regno Unito, Spagna e ItaliaNatale a rischio voli in Europa: scioperi di personale di terra e cabina colpiscono Heathrow e scali spagnoli; in Italia disagi da gennaio, con ritardi e cancellazioni. Accedi a contenuti speciali, ... fanpage.it

Scioperi aerei 16 febbraio 2026: cosa sappiamo e perché può essere rinviatoPiù scioperi sul trasporto aereo: alcuni colpiscono direttamente il personale delle compagnie (ITA Airways, Vueling, easyJet), altri incidono sul perimetro aeroportuale e dell’indotto, con possibili r ... italiaoggi.it

Voli sulla Russia, Mosca chiede i nomi dei passeggeri: rischio dirottamenti (e arresti) per motivi politici x.com

Buonasera, chiedo un consiglio a chi più esperto di me. Se è previsto uno sciopero aereo in Italia per un tale giorno, sono a rischio anche i voli che provengono dall'estero per l'Italia per tale giorno Tra l'altro il sito ufficiale degli scioperi me lo dà come nazion - facebook.com facebook