Formazioni Galatasaray-Juventus | le scelte di Buruk e Spalletti per la Champions

Buruk e Spalletti hanno scelto le loro formazioni per il big match di Champions League, deciso dal sorteggio dei playoff. Il tecnico del Galatasaray ha puntato su una difesa compatta, mentre l’allenatore della Juventus ha preferito un attacco più offensivo, cercando di sorprendere gli avversari già dai primi minuti.

Nel contesto dei playoff di Champions League per la stagione 20252026, si delineano le formazioni ufficiali di Galatasaray e Juventus per l'incontro di andata. Il match, che si gioca alle 18:45, mette a confronto due interpreti tattici distinti, tra solidità difensiva e imprevedibilità offensiva, con scelte confermate dai rispettivi allenatori. galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Buruk. juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Formazioni Galatasaray-Juventus: le scelte di Buruk e Spalletti per la Champions Formazioni ufficiali Galatasaray Juve, le scelte di Buruk e Spalletti in vista della sfida di Champions LeagueBuruk e Spalletti hanno annunciato le formazioni ufficiali per la partita tra Galatasaray e Juventus, in programma alle 18:45 nei playoff di Champions League. Probabili formazioni Galatasaray Juve: le possibili scelte di Spalletti per l’andata del playoff di Champions LeagueLuciano Spalletti ha scelto i suoi giocatori per la partita tra Galatasaray e Juventus, che si gioca questa sera per l’andata del playoff di Champions League. GALATASARAY-JUVENTUS: Sfida all'Inferno di Istanbul! | Analisi, Formazioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Thuram recupera o no? Le probabili formazioni di Galatasaray-Juventus; Anteprima Galatasaray - Juventus, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Galatasaray-Juventus, le probabili: rientra Thuram, McKennie falso 9; Galatasaray-Juventus: probabili formazioni e dove vedere (in tv e streaming) il playoff di Champions League. Galatasaray – Juventus: ecco le formazioni ufficialiGalatasaray - Juventus: ecco le formazioni ufficiali e dove seguire in diretta TV ed in streaming la sfida di Champions League ... generationsport.it Probabili formazioni Galatasaray Juve: le possibili scelte di Spalletti per il match valevole per l’andata del playoff di Champions League. Le ultimeProbabili formazioni Galatasaray Juve: le possibili scelte di Spalletti per il match valevole per l’andata del playoff di Champions League. Le ultime L’attesa è finalmente terminata. Questa sera alle ... juventusnews24.com Galatasaray-Juve, diretta Champions League: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti ritrova Osimhen facebook Probabili formazioni #GalatasarayJuve Doppia mossa sorprendente di Spalletti x.com