Probabili formazioni Juve Como | le ultime sulle scelte di Spalletti

Spalletti ha deciso di cambiare modulo per proteggere la difesa, che ha subito molte difficoltà nelle ultime partite. La Juventus si prepara ad affrontare il Como con alcune novità nella formazione, puntando su un reparto più compatto. Il tecnico ha convocato diversi giovani per rinforzare il reparto arretrato e dare maggiore solidità alla squadra. La sfida si avvicina e i tifosi sono curiosi di scoprire le scelte di formazione del tecnico. La partita si giocherà nel pomeriggio di domenica.

. Così il tecnico intende arginare l'emergenza difensiva. In vista della sfida contro il Como, Luciano Spalletti è pronto a varare una Juventus d'emergenza, ridisegnata forzatamente dai recenti forfait. Con la difesa ridotta ai minimi termini a causa della squalifica di Kalulu e del serio infortunio di Holm, il tecnico toscano sembra intenzionato a confermare la linea a quattro, ma con un inedito accorgimento tattico: Weston McKennie dovrebbe infatti agire nel ruolo di terzino destro, una mossa volta a garantire dinamismo e copertura nonostante le assenze.