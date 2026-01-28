Ricerca 136 progetti di frontiera | finanziamenti Ue da 150mila euro

Il Consiglio europeo della ricerca ha annunciato i risultati della sua ultima tornata di finanziamenti. Sono 136 i progetti di frontiera che riceveranno 150 mila euro ciascuno. La maggior parte di queste sovvenzioni punta a sostenere idee innovative e nuove scoperte nel campo della ricerca. La distribuzione di fondi mira a stimolare l’innovazione e a portare avanti progetti che potrebbero cambiare il modo di affrontare le sfide future.

Il  Consiglio europeo della ricerca  (Erc) ha presentato i risultati della sua ultima tornata di  sovvenzioni Proof of Concept 2025,  assegnando a  136 progetti un finanziamento di 150 mila euro  ciascuno. “Il finanziamento contribuirà a colmare il divario tra scoperte rivoluzionarie e il loro utilizzo pratico o commerciale nella vita quotidiana, contribuendo a stimolare la crescita e gli investimenti. Queste sovvenzioni portano il numero totale di progetti finanziati nell’ambito del programma Erc 2025 a ben 300, con  un budget di 45 milioni di euro  da  Horizon Europe,  il programma quadro dell’Ue per la ricerca e l’innovazione”, ha spiegato la  Commissione.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

