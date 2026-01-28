Ricerca 136 progetti di frontiera | finanziamenti Ue da 150mila euro

Il Consiglio europeo della ricerca ha annunciato i risultati della sua ultima tornata di finanziamenti. Sono 136 i progetti di frontiera che riceveranno 150 mila euro ciascuno. La maggior parte di queste sovvenzioni punta a sostenere idee innovative e nuove scoperte nel campo della ricerca. La distribuzione di fondi mira a stimolare l’innovazione e a portare avanti progetti che potrebbero cambiare il modo di affrontare le sfide future.

Il Consiglio europeo della ricerca (Erc) ha presentato i risultati della sua ultima tornata di sovvenzioni Proof of Concept 2025, assegnando a 136 progetti un finanziamento di 150 mila euro ciascuno. “Il finanziamento contribuirà a colmare il divario tra scoperte rivoluzionarie e il loro utilizzo pratico o commerciale nella vita quotidiana, contribuendo a stimolare la crescita e gli investimenti. Queste sovvenzioni portano il numero totale di progetti finanziati nell’ambito del programma Erc 2025 a ben 300, con un budget di 45 milioni di euro da Horizon Europe, il programma quadro dell’Ue per la ricerca e l’innovazione”, ha spiegato la Commissione.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Consiglio Europeo Ricerca Ricerca: da Arisla 830mila euro per 6 nuovi progetti sulla Sla Ministero università e ricerca, al Fvg quasi 9 milioni di euro per cinque progetti Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Consiglio Europeo Ricerca Argomenti discussi: Dall'Ue 20,4 milioni per avvicinare le applicazioni della ricerca; ERC Proof of Concept: Italia 3°, i progetti Life Science; L’Europa scommette sul talento: l’ERC finanzia 136 progetti Proof of Concept; Sindaco e presidente del consiglio comunale di Manoppello invitano Mattarella per il 70esimo anniversario di Marcinelle. Ricerca, 136 progetti di frontiera: finanziamenti Ue da 150mila euroIl Consiglio europeo della ricerca (Erc) ha presentato i risultati della sua ultima tornata di sovvenzioni Proof of Concept 2025, assegnando a 136 progetti un finanziamento di 150 mila euro ciascuno. ... ildenaro.it Oltre venti milioni di euro per la ricerca in Ue, l’Italia è la più finanziata: l’Iit al primo postoL’Italia è al primo posto, con 24 progetti, di cui 11 guidati da donne. Seguono Germania e Spagna. L’Istituto italiano di tecnologia guida la classifica italiana, con cinque finanziamenti dedicati ad ... ilsecoloxix.it Sapienza celebra il Giorno della memoria con un convegno dedicato ai progetti di ricerca sulla Shoah attivi nella nostra Università Nel quadro delle attività di Sapienza per la Memoria l’Aula organi collegiali ha accolto una mattina di studio “Medicina e Shoa - facebook.com facebook [23.01] I progetti di #ricerca de @LaStatale e di #PoliclinicoMi al centro dell'incontro "Dalla fisiopatologia alla diagnosi avanzata: modelli convergenti di #ECCELLENZA e #INNOVA". Una sinergia strategica a beneficio della salute di tutti shorturl.at/F9CuP x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.