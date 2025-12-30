Regione Lombardia 70 milioni alle aziende agricole | a Bergamo finanziati sei progetti per quasi 900mila euro

Regione Lombardia ha stanziato 70 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole, con l’obiettivo di promuovere investimenti in ambiti quali ambiente, clima e benessere animale. A Bergamo sono stati finanziati sei progetti per un totale di circa 900.000 euro. Complessivamente, sono stati approvati 101 progetti, evidenziando l’impegno della regione nel rafforzare il settore agricolo locale attraverso risorse dedicate allo sviluppo sostenibile.

Regione Lombardia finanzia 101 progetti presentati da aziende agricole per investimenti su ambiente, clima e benessere animale. Le risorse, pari a circa 70 milioni di euro, arrivano dalla misura SRD02 della Pac 2023-2027. Ad annunciarlo, l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. Nel dettaglio, per quanto riguarda la provincia di Bergamo sono stati in tutto sei i progetti finanziati per un totale di 889mila euro. Si tratta di interventi che riguardano la sostenibilità ambientale delle aziende, la riduzione delle emissioni e il miglioramento delle condizioni di allevamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

