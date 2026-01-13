Statistiche dell’allenatore del Manchester United record del Middlesbrough carriera

Il Manchester United ha annunciato l’incarico di Michael Carrick come allenatore ad interim fino al termine della stagione. Ex centrocampista del club, Carrick porta con sé una conoscenza approfondita della squadra e dell’ambiente. La sua carriera, che include record significativi con il Middlesbrough, si arricchisce ora di questa nuova esperienza alla guida dei Red Devils, in un momento di transizione per il club.

2026-01-13 22:48:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Manchester United ha nominato l’ex centrocampista Michael Carrick come allenatore ad interim fino alla fine della stagione. Il 44enne prende il posto di Ruben Amorim, il cui regno durato 14 mesi è terminato il 5 gennaio dopo che il portoghese aveva criticato la gerarchia del club. L’ex vice allenatore del Chelsea e dell’Inghilterra Steve Holland assisterà Carrick insieme a Jonathan Woodgate, Jonny Evans, Travis Binnion e l’allenatore dei portieri Craig Mawson. Lo United, a tre punti dal quarto posto al settimo posto, ospiterà il Manchester City in Premier League sabato (12:30 GMT). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

