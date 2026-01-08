La leggenda del Manchester United sulla soluzione dell’allenatore a sorpresa

La leggenda del Manchester United Peter Schmeichel ha proposto una soluzione inaspettata per il futuro del club. Suggerisce che una squadra composta da Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick e Darren Fletcher potrebbe assumersi il ruolo di allenatore. Questa proposta ha suscitato interesse tra gli appassionati, offrendo una prospettiva diversa sulla possibile gestione della squadra. La discussione rimane aperta, riflettendo sulle alternative interne al club per il suo futuro.

Sito inglese: La leggenda del Manchester United Peter Schmeichel ha avanzato il suggerimento radicale che una squadra da sogno composta da Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick e Darren Fletcher potrebbe prendere in carico la squadra. Almeno fino alla fine della stagione, l’ex portiere dei Red Devils Schmeichel dice che gli piacerebbe vedere queste tre leggende del club condividere i compiti di gestione della prima squadra. Lo United ha appena esonerato Ruben Amorim dalla carica di allenatore dopo un pessimo periodo nell’ultimo anno circa, e ora sembra destinato a nominare un allenatore ad interim fino alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

