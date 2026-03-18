Il prezzo dell’oro si mantiene sopra i 5.000 dollari l’oncia, con scambi intorno a questa cifra nelle prime ore del 18 marzo. La quotazione viene influenzata dall’attesa dei nuovi tassi di interesse decisi dalle banche centrali europea e americana, che ancora non sono stati annunciati. Gli operatori del mercato seguono attentamente le evoluzioni in vista di eventuali variazioni nelle politiche monetarie.

Il prezzo dell’oro resta sopra la soglia dei 5.000 dollari l’oncia. Nelle prime ore della giornata del 18 marzo l’oro viene scambiato a circa 5.009 dollari, con una variazione marginale dello 0,08%, segnale di una stabilizzazione su livelli storicamente elevati. Al di là del del movimento giornaliero del metallo prezioso, il mantenimento sopra questa soglia del prezzo dell’oro rappresenta un indicatore chiave del clima finanziario: l’oro, tradizionalmente bene rifugio, continua a beneficiare di un contesto dominato da incertezza e volatilità. E paura. Oro e banche centrali. Dopo l’apertura all”insegna dello sprint, l’oro è calato fino a raggiungere i 4. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo dell’oro oltre quota 5mila dollari in attesa dei nuovi tassi Bce e Fed

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