L’oro vola sulle ali dell’incertezza Sfondato il tetto dei 5mila dollari

L’oro torna a volare, superando i 5mila dollari. I mercati sono nervosi, e gli investitori cercano rifugio in un bene che sembra ancora stabile, anche se l’incertezza economica non accenna a placarsi. I prezzi del metallo giallo salgono ancora, sfondando un’altra soglia importante, e questa salita alimenta le discussioni su cosa possa succedere nei prossimi mesi.

L’oro ha sfondato un’altra soglia psicologica e storica: ieri il metallo giallo è salito nuovamente oltre i 5.000 dollari l’oncia, aggiornando i massimi fino in area 5.300 e chiudere appena sotto questa soglia record. È un balzo che non parla solo di mercato, ma soprattutto di sentiment degli investitori e di psicologia collettiva: quando la fiducia si incrina, la domanda di protezione si vede prima nelle casseforti che nei listini. Alla fiducia in bilico e all’incertezza contribuiscono certamente anche le decisioni o non-decisioni di politica monetaria: la Federal Reserve americana, presa di mira – nella persona del suo presidente Jerome Powell – direttamente da Donald Trump, ha confermato ancora ieri la linea prudente e la scelta di non toccare i tassi d’interesse, che restano fermi al 3,50-3,75%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’oro sopra i 5.000 dollari. Pesano incertezza e sfiducia verso gli Usamilano - L’oro rompe un altro muro e vola oltre i 5 mila dollari l’oncia, aggiornando ancora una volta i massimi storici. Come l’argento, che supera i 155 dollari. È il segnale più netto di una fase d ... repubblica.it

Oro, prezzo vola per la prima volta sopra 5000 dollari l'onciaL’oro continua il rally il metallo prezioso con consegna immediata è scambiato a 5.092,8200 dollari l'oncia con una crescita del 2,11% mentre l'oro con consegna ad aprile (Comex) passa di mano a 5.124 ... tg.la7.it

