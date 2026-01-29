L’oro vola sulle ali dell’incertezza Sfondato il tetto dei 5mila dollari
L’oro torna a volare, superando i 5mila dollari. I mercati sono nervosi, e gli investitori cercano rifugio in un bene che sembra ancora stabile, anche se l’incertezza economica non accenna a placarsi. I prezzi del metallo giallo salgono ancora, sfondando un’altra soglia importante, e questa salita alimenta le discussioni su cosa possa succedere nei prossimi mesi.
L’oro ha sfondato un’altra soglia psicologica e storica: ieri il metallo giallo è salito nuovamente oltre i 5.000 dollari l’oncia, aggiornando i massimi fino in area 5.300 e chiudere appena sotto questa soglia record. È un balzo che non parla solo di mercato, ma soprattutto di sentiment degli investitori e di psicologia collettiva: quando la fiducia si incrina, la domanda di protezione si vede prima nelle casseforti che nei listini. Alla fiducia in bilico e all’incertezza contribuiscono certamente anche le decisioni o non-decisioni di politica monetaria: la Federal Reserve americana, presa di mira – nella persona del suo presidente Jerome Powell – direttamente da Donald Trump, ha confermato ancora ieri la linea prudente e la scelta di non toccare i tassi d’interesse, che restano fermi al 3,50-3,75%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
