Cresce la febbre dell’oro il prezzo del metallo supera per la prima volta i 5mila dollari

Il prezzo dell’oro ha superato per la prima volta i 5.000 dollari, segnando un nuovo livello di riferimento nel mercato dei metalli preziosi. Dopo una crescita significativa nel 2025, che ha visto un incremento del 64%, il valore del metallo continua a salire, riflettendo l’interesse degli investitori e le dinamiche economiche globali. Questa crescita sottolinea l’importanza dell’oro come bene rifugio e opportunità di investimento.

La nuova febbre dell’oro continua a prendere slancio. Dopo la storica annata del 2025, che ne ha visto crescere il valore del 64%, il prezzo del metallo nobile per eccellenza continua a salire sui mercati finanziari, rompendo un record dopo l’altro. Superata anche la soglia dei 5000 dollari l’oncia. Nella giornata di oggi, infatti, il prezzo dell’oro sui mercati finanziari ha superato per la prima volta i 5000 dollari l’oncia, prolungando quella che ormai può essere definita un vero e proprio storico rialzo del metallo nobile. Di più, perché nell’arco della giornata la quotazione ha toccato un picco di 5112 dollari, prima di riassestarsi su valori poco più bassi. 🔗 Leggi su Panorama.it

