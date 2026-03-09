Il prezzo del diesel raggiunge i livelli più alti dal 2022, con un aumento di circa 12 euro nel costo del pieno in soli dieci giorni, secondo il Codacons. La crescita dei costi è legata alle tensioni internazionali e alle azioni dei Pasdaran in Iran, che colpiscono gli impianti di estrazione e raffinazione del petrolio nel Medio Oriente. La situazione continua a influenzare il mercato dei carburanti.

Il caro carburanti continua la sua corsa, spinto dalle tensioni internazionali e soprattutto dalla guerra in Iran con i Pasdaran che stanno prendendo di mira gli impianti di estrazione e raffinazione del petrolio in tutto il Medio Oriente. Una crescita dei prezzi di gasolio e benzina che appare implacabile, spinta dai mercati internazionali del petrolio che registrano record su record. Il greggio Brent è tornato sopra quota 100 dollari al barile, sfiorando persino i 119 prima di stabilizzarsi poco sopra i 108, con valori che non si vedevano da anni. Il caro carburante mette in crisi gli automobilisti. A certificare quanto la situazione sia delicata sono le rilevazioni dell’ Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, elaborate da Staffetta Quotidiana su circa 20 mila distributori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La corsa del caro carburanti non si ferma più. Il diesel è ai massimi dal 2022 e il Codacons avverte: “In 10 giorni il pieno costa 12 euro in più”

