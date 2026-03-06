La guerra in Iran allarga la forbice tra diesel e benzina | il gasolio corre verso i 2 euro al litro

I prezzi di benzina e diesel in Italia sono in aumento, con il gasolio che si avvicina ai 2 euro al litro. Secondo i dati pubblicati dal ministero delle Imprese, il costo del gasolio è salito di altri 5 centesimi rispetto alla giornata precedente. La differenza tra i due carburanti si sta ampliando, mentre i prezzi continuano a crescere.

In modalità self supera quota 1,87 euro (1,95 sulla rete autostradale), mentre la verde sale più lentamente. Il ministero delle Imprese mette in allerta "Mr prezzi" per scongiurare speculazioni I prezzi di benzina e diesel continuano a correre. I dati pubblicati sul sito del ministero delle Imprese fotografano un nuovo balzo in avanti del gasolio che rispetto alle rilevazioni di ieri aumenta di altri 5 centesimi. Nel dettaglio un litro di diesel in modalità self oggi costa 1,872 euro, mentre la benzina sale più lentamente fermandosi a 1,745. Nota metodologica: questi valori sono stati ottenuti calcolando la media aritmetica delle medie regionali comunicate al Mimit. Il gasolio in modalità self supera quota 1,87 euro al litro (1,95 sulla rete autostradale), mentre la verde sale più lentamente. Gli effetti delle tensioni in Iran e in Medio Oriente si riflettono immediatamente sui prezzi dei carburanti in Italia, con rincari diffusi. Gli effetti della guerra in Iran e dell'escalation nel Medio Oriente impattano sui prezzi dei carburanti in Italia che continuano a correre con la verde al massimo dal 2 luglio 2025 e il diesel al massimo dal 29 ottobre 2023.