I prezzi dei carburanti in autostrada superano i 2 euro al litro, con benzina e gasolio che hanno registrato un aumento significativo. I listini dei principali marchi continuano a salire, mentre le pompe di benzina mostrano prezzi più alti rispetto al passato recente. La situazione interessa così consumatori e operatori del settore, che devono affrontare costi più elevati ogni volta che fanno rifornimento.

Si impennano i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, mentre proseguono i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Lo sottolinea il portale Staffetta Quotidiana segnalando che mentre il Brent ha chiuso ieri sopra gli 80 dollari e la quotazione del gasolio ha sfondato quota mille dollari la tonnellata (in euro siamo al massimo da ottobre 2023), i prezzi alla pompa iniziano ad adeguarsi. Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di sette centesimi quelli del gasolio. Per IP Staffetta registra un rialzo di quattro centesimi sulla benzina e di dieci sul gasolio. Per Q8 +4 centesimi sulla verde e +6 sul diesel. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Prezzi carburanti in autostrada superano i 2 euro al litro: analisi degli aumenti per benzina e gasolio

Caro carburanti, prezzi in forte aumento: benzina verso i 2 euro e gasolio in rialzoTornano a salire i prezzi dei carburanti: gasolio e metano in aumento, benzina servita vicina ai 2 euro al litro, soprattutto in autostrada.

Aumenti record dei carburanti in Italia: gasolio +16% e benzina +6,7% dopo tensioni geopoliticheArrivano questa mattina i primi effetti sui prezzi di benzina e gasolio dell’impennata delle quotazioni petrolifere, dopo l’attacco di Stati Uniti e...

Una raccolta di contenuti su Prezzi carburanti.

Temi più discussi: Diesel, ormai il prezzo è da record: 1,72 euro al litro e in autostrada arriva a 2,08; Diesel supera la benzina e raggiunge il prezzo più alto da un anno: 1,7 euro/litro, oltre 2 euro in autostrada; Prezzi carburanti in rialzo: diesel servito in autostrada a 2,081 euro al litro; Carburanti in rialzo, gasolio sui massimi a 2,081 euro il servito autostrada.

Prezzi di benzina e diesel in crescita, quanto paghiamo in più: aumenti fino a 186 euroListini aggiornati per il carburante: diesel a 1,73 euro e benzina in rialzo. Ecco come l’attacco all’Iran pesa sui portafogli ... quifinanza.it

Prezzi carburanti in rialzo: diesel servito in autostrada a 2,081 euro al litroI prezzi dei carburanti sono in rialzo. Benzina e diesel continuano a salire, il gasolio al servito in autostrada tocca 2,081 euro al litro ... businesspeople.it

Staffetta, crescono prezzi carburanti, benzina self a 1,693 euro al litro. Benzina servito a 1,830 euro al litro #ANSA x.com

Visto l’ingiustificato ed ingiustificabile aumento dei prezzi dei carburanti in questi giorni di guerra nella rete di distribuzione (che erogano un prodotto figlio della raffinazione di greggio estratto un mese fa e non oggi), mi chiedo cosa aspettino ad attivarsi: - Mini facebook