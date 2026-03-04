Prezzi carburanti in autostrada superano i 2 euro al litro | analisi degli aumenti per benzina e gasolio

I prezzi dei carburanti in autostrada superano i 2 euro al litro, con benzina e gasolio che hanno registrato un aumento significativo. I listini dei principali marchi continuano a salire, mentre le pompe di benzina mostrano prezzi più alti rispetto al passato recente. La situazione interessa così consumatori e operatori del settore, che devono affrontare costi più elevati ogni volta che fanno rifornimento.

Si impennano i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, mentre proseguono i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Lo sottolinea il portale Staffetta Quotidiana segnalando che mentre il Brent ha chiuso ieri sopra gli 80 dollari e la quotazione del gasolio ha sfondato quota mille dollari la tonnellata (in euro siamo al massimo da ottobre 2023), i prezzi alla pompa iniziano ad adeguarsi.   Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di sette centesimi quelli del gasolio. Per IP Staffetta registra un rialzo di quattro centesimi sulla benzina e di dieci sul gasolio. Per Q8 +4 centesimi sulla verde e +6 sul diesel. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

