Luca Argentero ha condiviso che prendersi cura dei suoi figli gli dà grande gioia, anche se ritiene che crescendo gli ruberanno tempo e spazio personale. La sua esperienza di genitore lo ha portato a riflettere sul cambiamento e sulla pazienza. Dal 6 marzo, l’attore debutta su Sky con la serie

Com'è stato recitare per la prima volta con sua moglie? «Molto divertente. In realtà è Cristina che mi ha fatto un regalo perché il suo personaggio sembra solo in apparenza minore ma, in realtà, dà il la a tutto il racconto: sono contento che sia riuscita a farlo perché mi interessava moltissimo provare a recitare assieme, che è una cosa che abbiamo fatto soltanto quando ci siamo conosciuti nel 2015. Poi, in mezzo, abbiamo fatto due figli e non era più successo». Lei e Cristina vi siete conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi solo perché a lei avevano prenotato il volo di rientro nel giorno sbagliato.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Luca Argentero: «Prendersi cura dei miei figli è bellissimo: quando cresceranno ritroverò il mio spazio e la mia indipendenza. Invecchiando non smussi gli angoli, ma diventi più rompiscatole»

Leggi anche: “L’occasione più importante della mia vita? È mia moglie Cristina. I veri amici sono pochi, ma siamo fratelli nati da madri diverse”: così Luca Argentero

Leggi anche: Luca Argentero: «Mia moglie è l’occasione più importante della mia vita»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.