Luca Argentero | Prendersi cura dei miei figli è bellissimo | quando cresceranno ritroverò il mio spazio e la mia indipendenza Invecchiando non smussi gli angoli ma diventi più rompiscatole

Da vanityfair.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Argentero ha condiviso che prendersi cura dei suoi figli gli dà grande gioia, anche se ritiene che crescendo gli ruberanno tempo e spazio personale. La sua esperienza di genitore lo ha portato a riflettere sul cambiamento e sulla pazienza. Dal 6 marzo, l’attore debutta su Sky con la serie

Com'è stato recitare per la prima volta con sua moglie? «Molto divertente. In realtà è Cristina che mi ha fatto un regalo perché il suo personaggio sembra solo in apparenza minore ma, in realtà, dà il la a tutto il racconto: sono contento che sia riuscita a farlo perché mi interessava moltissimo provare a recitare assieme, che è una cosa che abbiamo fatto soltanto quando ci siamo conosciuti nel 2015. Poi, in mezzo, abbiamo fatto due figli e non era più successo». Lei e Cristina vi siete conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi solo perché a lei avevano prenotato il volo di rientro nel giorno sbagliato.🔗 Leggi su Vanityfair.it

