In occasione della Festa del papà, Villa Monastero apre gratuitamente le sue porte ai padri che vogliono trascorrere del tempo con i figli. La Provincia di Lecco organizza questa iniziativa con l’obiettivo di offrire un’opportunità di condivisione e di rafforzamento dei legami familiari, rendendo speciale questa giornata per le famiglie che decidono di visitare il luogo.

La Provincia di Lecco trasforma la ricorrenza della Festa del papà in un’opportunità concreta per rafforzare i legami familiari. Giovedì 19 marzo, Villa Monastero a Varenna apre gratuitamente le sue porte ai padri accompagnati dai propri figli. La decisione mira a valorizzare il patrimonio storico e naturale del territorio lombardo. Oltre all’ingresso alla Casa Museo e al Giardino botanico, è previsto un laboratorio dedicato domenica 22 marzo alle ore 15. L’iniziativa, curata da CoopCulture nell’ambito dell’offerta educativa Villakids, richiede una prenotazione obbligatoria con un costo di 10 euro a partecipante. Il numero massimo di posti disponibili è limitato a 20 unità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Festa del papà: Villa Monastero apre gratis per padri

Articoli correlati

Padri e figli insieme (gratis) alla scoperta di Villa MonasteroGiovedì 19 marzo, in occasione della Festa del papà, interessante opportunità per partecipare ad attività creative e istruttive alla scoperta degli...

Da San Valentino al giorno del proprio compleanno: gli ingressi gratis a Villa MonasteroLa Provincia di Lecco ha introdotto per Villa Monastero di Varenna nuove tariffe per il 2026, con importanti novità che riguardano nuove gratuità...

Contenuti utili per approfondire Festa del papà Villa Monastero apre...

Temi più discussi: Padri e figli insieme (gratis) alla scoperta di Villa Monastero; Festa del papà a Villa Monastero ingresso gratuito e laboratori creativi; Vivi aprile nei Beni del FAI: scopri tutti gli appuntamenti del mese; A Villa Prati torna la Festa d’sa Jusef.

Padri e figli insieme (gratis) alla scoperta di Villa MonasteroGiovedì 19 marzo, in occasione della Festa del papà, interessante opportunità per partecipare ad attività creative e istruttive alla scoperta degli angoli più suggestivi della Casa museo e del Giardin ... leccotoday.it

Festa del papà: 30 idee regalo originali e per tutti i gustiScopri 30 idee regalo per la Festa del papà: tech, moda, hobby, sport ed esperienze per sorprenderlo con il dono perfetto, per ogni budget. stile.it

Speciale Festa del Papà! Quest’anno la sorpresa per la Festa del Papà ha il sapore della dolcezza. Abbiamo creato una box speciale per celebrare l’unico e inimitabile supereroe della nostra vita! La Box “SUPER PAPÀ” contiene: • 1 Tazza esclu - facebook.com facebook

Un legame da indossare Di padre in figlio. Di padre in figlia. A una settimana dalla Festa del Papà, nasce una capsule speciale dedicata al legame che unisce generazioni di tifosi del Toro. Due t-shirt, un’unica storia Disponibili per adulti e bambini, online x.com