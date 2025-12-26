premio santo stefano ecco le tre aziende vincitrici

Prato, 26 dicembre 2025 – Brachi Testing Services, Filati Omega e Luilor. Sono le tre aziende vincitrici del premio Santo Stefano. A loro è andata la sedicesima edizione del riconoscimento conferito dalla città di Prato alle imprese capaci di coniugare il successo di mercato con il rispetto dei valori etici e la tutela del lavoro. Come da tradizione, l’annuncio è stato dato dal vescovo Giovanni Nerbini in cattedrale, al termine del solenne pontificale, celebrato nel giorno del patrono Santo Stefano. Quest’anno il comitato promotore del Premio, formato da Diocesi, Comune, Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Comune di Montemurlo e Camera di Commercio di Prato e Pistoia, ha voluto valorizzare tre realtà che riflettono la complessità e l’eccellenza del distretto industriale pratese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

