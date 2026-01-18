Nella preghiera della sera dell’18 gennaio 2026, rivolgiamo il nostro cuore alla Santissima Trinità con la richiesta di aiuto nel riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita. È un momento di riflessione e di umiltà, in cui chiediamo di aprire gli occhi dello spirito per individuare la presenza divina in ogni gesto e in ogni occasione. Un gesto semplice, ma fondamentale per rafforzare la nostra fede quotidiana.

“Aiutami a riconoscerti”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, il Tuo desiderio è che ogni uomo ti conosca nell’amore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 18 Gennaio 2026: “Aiutami a riconoscerti”

Preghiera della sera 12 Gennaio 2026: “Aiutami a cercarti Signore”

Ecco la preghiera della sera del 12 gennaio 2026: “Aiutami a cercarti, Signore”. In questa serata, rivolgiamo il nostro cuore al Padre, chiedendo il dono dello Spirito Santo per mantenerci nella fede e nella ricerca di Dio. Un momento di riflessione e preghiera per rafforzare il nostro cammino spirituale, affidandoci alla Sua presenza e guida.

Preghiera della sera 13 Gennaio 2026: “Aiutami ad amarti, mio Dio”

La preghiera della sera del 13 gennaio 2026 invita a rivolgere a Dio una richiesta di aiuto nel rafforzare l’amore verso di Lui. Recitarla ogni sera, come questa, è un momento di gratitudine e riflessione per ringraziare il Signore per la giornata appena trascorsa e chiedere il suo sostegno nel vivere con fede e umiltà.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Preghiera della sera - 18 gennaio 2026

Inauguriamo questa sera nei venerdì dell'Adorazione Eucaristica di questo 2026 una piccola "scuola di preghiera". Di venerdì in venerdì troveremo in Chiesa un foglietto che potremo portar via con noi. Un passo alla volta ci verrà proposto un cammino, pensat - facebook.com facebook