Il 9 marzo 2026 si apre con una preghiera mattutina dedicata allo Spirito Santo, invocando la sua luce per guidare i passi e rafforzare la volontà di chi la recita. La preghiera si concentra sulla richiesta di accompagnamento durante la giornata, con l’obiettivo di affrontare le sfide quotidiane sotto l’attenzione di Dio.

Inizia questo giorno con la preghiera del mattino allo Spirito Santo, invocando la sua luce che guida i tuoi passi e ti dona la forza per affrontare ogni sfida sotto lo sguardo di Dio. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 9 Marzo 2026: “Accompagnami nel cammino”

Preghiera del mattino del 11 Gennaio 2026: “Guidami sul giusto cammino”L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal...

Preghiera del mattino, 4 Marzo 2026: “Voglio seguirti Signore”Nel giorno dedicato a San Giuseppe, iniziamo con la preghiera del mattino: chiediamo al Custode del Redentore il dono della costanza e la grazia di...

Contenuti e approfondimenti su Preghiera del mattino 9 Marzo 2026....

Temi più discussi: VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE, INCONTRI CON LAICATO E ASSOCIAZIONISMO, PASTORALE DELLA DISABILITÀ, GEMELLAGGIO CON LA TUNISIA: A VALVERDE LA SESSIONE PRIMAVERILE DELLA CESI; Le suore di clausura con il sito internet: Aperte a chi viene in cerca di conforto; Moschea Blu di Istanbul: Guida alla visita con orari e info utili 2025; Preghiera del mattino, 7 Marzo 2026: Rendimi un Tuo segno di grazia.

Preghiera del mattino, 5 Marzo 2026: Donami uno sguardo di fedeIl giovedì è il tempo del silenzio e dell’incontro con Gesù Eucaristia: rivolgiamo insieme al Signore questa preghiera del mattino. lalucedimaria.it

Accordo per Gaza, tanta gioia alla preghiera ebraica del mattino a Gerusalemme(Agenzia Vista) Gerusalemme, 09 ottobre 2025 La preghiera del mattino (Shacharit) davanti alle mura della Città Vecchia di Gerusalemme in un tripudio di gioia dopo l'annuncio di Trump sugli accordi ... ilmattino.it

Vatican News. . Da Piazza San Pietro, partecipiamo in diretta alla preghiera dell'Angelus guidata da Papa Leone XIV - facebook.com facebook