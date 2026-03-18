Precipita cabina di un’ovovia per il vento | dramma ci sono vittime

Un incidente si è verificato questa mattina sulle Alpi svizzere, quando una cabina di un’ovovia è precipitata lungo un pendio innevato a causa del vento. L’incidente ha provocato la morte di una persona e ha coinvolto altre che sono state soccorse dalle squadre di emergenza. La polizia sta indagando sulle cause e sulla dinamica dell’incidente.

Grave incidente sulle Alpi svizzere: una cabina di un’ovovia è precipitata lungo un pendio innevato nella tarda mattinata, causando la morte di una persona. Il fatto è avvenuto nella stazione sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo, in un contesto meteo segnalato come particolarmente difficile. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media svizzeri, a incidere sulla dinamica sarebbe stato il forte vento, con raffiche che avrebbero raggiunto i 130 chilometri orari. La cabina avrebbe perso stabilità, finendo per rotolare più volte lungo il versante prima dell’impatto. Bilancio e persone coinvolte: un solo occupante. Stando a quanto riferito dal portale Blick. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Precipita cabina di un’ovovia per il vento: dramma, ci sono vittime Articoli correlati Leggi anche: Svizzera, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti Leggi anche: Engelberg, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti Una raccolta di contenuti su Precipita cabina Temi più discussi: La Coppa Milano-Sanremo 2025; Dopo il carcere risarcirò chi devo; Una follia lunga 17'; 30 anni di incubi, e non fare una grinza: Resident Evil: Requiem è un gioiello da paura. Engelberg, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feritiTragedia sulle Alpi Svizzere. Nella tarda mattina di oggi, un'ovovia è precipitata a causa del forte vento. Al momento non si consce la ... msn.com Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita cabina di un’ovoviaA causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un'ovovia sarebbe precipitata nella tarda mattinata di ... panorama.it Radio1 Rai. . #Svizzera Una persona è deceduta a seguito dell'incidente avvenuto nella stazione sciistica di Engelberg, in cui è precipitata una cabina di un'ovovia a causa del forte vento. Lo ha riferito la polizia cantonale del Nidvaldo, citata da Rsi, la Radio - facebook.com facebook