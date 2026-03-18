Prato è sfida da 1 fisso E si guarda in casa altrui

Domenica il Prato affronta il San Donato Tavarnelle al Lungobisenzio in una partita considerata decisiva. La squadra biancazzurra sa di dover vincere per mantenere vive le speranze di classifica, mentre il San Donato Tavarnelle arriva con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in trasferta. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le formazioni, con i padroni di casa pronti a conquistare i tre punti.

Un match assolutamente da vincere. Si annuncia così la sfida di domenica con il San Donato Tavarnelle per il Prato, che al Lungobisenzio dovrà necessariamente conquistare l’intera posta in palio. Lo dice la classifica: a sette giornate dalla conclusione della stagione i biancazzurri hanno tre lunghezze di ritardo dalla zona playoff, con Siena e Terranuova Traiana ad occupare a pari punti la quarta e la quinta posizione. Ma a inseguire da vicino la formazione di mister Gill Voria e quella guidata da Marco Becattini non ci sono esclusivamente Risaliti e compagni. Già, perché a -2 da questa coppia di squadre troviamo il Foligno, che domenica scorsa ha sopravanzato i lanieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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