Russia quella mania dei tank a casa altrui

L’Ungheria e la Slovacchia hanno bloccato il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, innescando una crisi diplomatica. La causa risiede nella loro opposizione alle misure proposte durante il vertice dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea, mentre il conflitto in Ucraina prosegue da 1.460 giorni. Entrambi i paesi temono ripercussioni economiche e politiche, e hanno annunciato il veto senza lasciar spazio a compromessi immediati. La situazione resta tesa tra le nazioni europee.

© Liberoquotidiano.it - Russia, quella mania dei tank a casa altrui

Nel giorno 1.460 del conflitto in Ucraina, Ungheria e Slovacchia sono uscite allo scoperto e hanno posto il veto sul ventesimo pacchetto di sanzioni alla Russia, discusso ieri durante il vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi membri dell’Unione europea. Un no che mette a rischio il prestito economico di 90 miliardi a Kiev per stabilizzare bilancio e capacità militari nei prossimi anni, approvato lo scorso dicembre. La causa scatenante del dissenso firmato da Viktor Orbán e Robert Fico è il mancato ripristino del transito di petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba: una ritorsione che si aggiunge al blocco di forniture di diesel da parte di Budapest per aiutare l’Ucraina a fronteggiare la crisi energetica che da settimane ormai lascia al gelo le città, dopo i chirurgici attacchi condotti dall’esercito di Mosca sulle infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Groenlandia, Gasparri asfalta Conte: "Giuseppi confonde sua storia con quella altrui"In un contesto internazionale complesso, il governo italiano si impegna a promuovere soluzioni condivise riguardo alla questione Groenlandia, sottolineando l'importanza della coesione NATO. Rasmussen: “La Russia attaccherà un Paese Nato, le fabbriche d’auto producano tank”L’ex segretario generale della NATO, Rasmussen, lancia un avvertimento: la Russia potrebbe attaccare un Paese membro dell’Alleanza.