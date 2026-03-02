Canada evoluzione delle relazioni diplomatiche con l’India | in arrivo nuovi accordi commerciali

Il Canada e l’India stanno lavorando a nuovi accordi commerciali dopo un periodo di tensioni tra i due paesi. I rapporti si sono raffreddati tra il 2023 e il 2024, in particolare dopo la morte di un attivista sikh canadese coinvolto nel movimento Khalistan, avvenuta a giugno 2023. Le negoziazioni sono ora in corso per rafforzare i legami economici tra le due nazioni.

I rapporti che intercorrono tra Canada e India si sono incrinati in passato, tra il 2023 e il 2024, dopo la morte dell'attivista Hardeep Singh Nijjar (sikh canadese coinvolto nel movimento Khalistan) avvenuta a giugno 2023. Il Canada aveva accusato l'India dell'assassinio dell'uomo, ritenendola attivamente coinvolta. L'india ha fin da subito negato qualsivoglia coinvolgimento, accusando invece il governo di Justin Trudeau poiché dava rifugio agli estremisti del movimento sikh. Ora il primo ministro canadese sta cercando di migliorare le relazioni diplomatiche tra i due paesi. Nuovi accordi commerciali tra India e Canada, ma non solo. Il primo ministro canadese, Mark Carney, si sta impegnando a ricostruire il rapporto con il primo ministro indiano, Narendra Modi.