Firmata la vendita del terreno tra viale Sabotino e via Menotti In vista aree verdi e parcheggi

È stata formalizzata la vendita del terreno situato tra viale Sabotino e via Menotti, ultimo bene di proprietà di Legnano Patrimonio. L’accordo prevede la realizzazione di aree verdi e parcheggi, contribuendo allo sviluppo e al miglioramento della zona. La firma ufficiale conferma l’avvio di un progetto che mira a valorizzare l’area e a offrire nuovi servizi alla comunità.

Pochi giorni fa era stata anticipato la notizia della vendita: ieri è arrivata anche la firma che ufficializza il preliminare dell'alienazione del terreno fra viale Sabotino e via Menotti, ultimo cespite in mano alla società Legnano Patrimonio. Il documento, che risale al 2023, è stato aggiornato a ottobre 2024 e ieri mattina l'ultima versione è stata firmata, oltre che da Legnano Patrimonio, anche da Amga, dai proprietari di piccole quote e dal promissario acquirente. Con questo atto i proprietari del terreno formalizzano l'impegno a vendere l'area a un operatore che svilupperà il progetto. La superficie edificabile sull'area sarà di 3mila 770 metri quadrati a fronte dei 5mila edificabili sulla base della scheda dell'attuale Pgt, che già aveva ridotto l'edificabilità rispetto ai 13mila 446 metri quadrati del precedente.

Venduta l'area tra viale Sabotino e via Menotti a Legnano: più spazio al verde pubblico - L'area è stata acquisita da un operatore, la cui identità non è stata svelata, in questo contesto è diminuita la superficie edificabile ed è stato dato più spazio al verde.

Nessuno vuole il terreno di viale Sabotino - Per aggiudicarselo ci volevano 3,5 milioni Nessuna offerta, come d'altronde era nelle aspettative

