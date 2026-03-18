Poste | +62% pagamenti digitali e 17 milioni di utenti

Poste italiane ha annunciato un incremento del 62% nei pagamenti digitali, raggiungendo un totale di 17 milioni di utenti. Il consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio per il 2025, confermando le cifre già diffuse in precedenza ai mercati. Il risultato riflette la crescita delle transazioni online e l’espansione della clientela nel settore digitale.

Il Consiglio di amministrazione di Poste ha dato il via libera al bilancio 2025, confermando dati preliminari già noti ai mercati. L’andamento da inizio anno mostra una crescita allineata alle previsioni per il 2026, con ricavi e risultati operativi superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gennaio e febbraio 2026 registrano un’espansione costante nei volumi di spedizioni su tutti i segmenti della clientela. Anche la raccolta netta degli investimenti si presenta positiva, coprendo sia le polizze vita che i fondi comuni gestiti dal gruppo. I depositi della clientela retail crescono grazie a un contesto di tassi d’interesse favorevole, sostenendo ulteriormente i ricavi derivanti dalla gestione attiva del portafoglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poste: +62% pagamenti digitali e 17 milioni di utenti Articoli correlati Leggi anche: Boom di pacchi e pagamenti digitali: Poste Italiane cresce del 24% nel forlivese Leggi anche: App di Poste Italiane: 16 milioni di utenti e oltre 4 milioni di accessi giornalieri EP 299 - Using Plant-Based Compounds CBD & CBG To Treat Metabolic Diseases Una raccolta di contenuti su Poste 62 pagamenti digitali e 17... Temi più discussi: Poste Italiane, bilancio in continuità; Poste, il 2026 parte in crescita. Al via il nuovo polo finanziario; Poste, 'inizio d'anno in crescita in linea con la guidance'; Poste Italiane, ok CdA a scissione parziale di PostePay. Inizio 2026 in crescita in tutte divisioni - Economia e Finanza. Parte sprint il 2026 di Poste Italiane che cancella il servizio di posta prioritariaIl gruppo guidato da Matteo Del Fante ha deciso di eliminare la consegna veloce delle lettere. Via libera alla riorganizzazione finalizzata alla creazione di un nuovo polo finanziario con PostePay. In ... milanofinanza.it Poste Italiane, ok CdA a scissione parziale di PostePay. Inizio 2026 in crescita in tutte divisioni(Teleborsa) - In coerenza con quanto annunciato il mese scorso in occasione della presentazione della 2026 Strategy Update, il CdA di Poste Italiane ha approvato la riorganizzazione finalizzata alla c ... finanza.repubblica.it Sempre più colonnine in FVG grazie a Poste Italiane: già 20 in 12 Comuni --> https://www.nordest24.it/poste-colonnine-ricarica-fvg-progetto-polis - facebook.com facebook Poste, più di 2.600 colonnine di ricarica installate in Italia. Parte del progetto Poliss, entro 2026 5mila stazioni di ricarica in 3.500 comuni #ANSAmotori #ANSA x.com