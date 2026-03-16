Boom di pacchi e pagamenti digitali | Poste Italiane cresce del 24% nel forlivese

Da forlitoday.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane ha registrato una crescita del 24% nelle consegne di pacchi nel forlivese, diventando il principale operatore in questo settore. Durante l’anno, il gruppo ha consegnato quasi 350 milioni di pacchi e ha visto aumentare anche i pagamenti digitali. La società continua a espandersi nel mercato dei servizi postali e di consegna, rafforzando la propria presenza nella regione.

Poste Italiane è il primo operatore nei pacchi. Il Gruppo ha chiuso l’anno con una forte crescita, consegnando quasi 350 milioni di pacchi. A questo risultato ha contribuito la provincia di Forlì-Cesena, dove i portalettere di Poste hanno consegnato il 24% in più rispetto all’anno precedente. Inoltre, grazie ad accordi con diversi esercizi commerciali, Poste Italiane ha messo a disposizione dei cittadini la rete “Punto Poste”. Oltre ai 86 uffici postali provinciali, è possibile ritirare o spedire pacchi anche presso i 132 esercizi aderenti alla rete “Punto Poste” tra tabaccherie, Kipoint, bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour e distributori di carburante Ip. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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