Portici Fernando Farroni federatore del Campo Progressista | Costruiamo insieme il futuro

Fernando Farroni, federatore del Campo Progressista, invita la comunità di Portici a collaborare per costruire un futuro condiviso. Dopo il recente appello rivolto alle forze progressiste della città, si lavora per creare un fronte unito e aperto, puntando a un dialogo costruttivo e a iniziative che rispondano alle esigenze della comunità. Un passo importante verso un percorso di crescita e rinnovamento per Portici.

Dall’appello alla città alla costruzione di un fronte progressista aperto. “ Pochi giorni fa ho rivolto un appello alla Città e alle forze progressiste di Portici. La risposta è stata straordinaria e carica di speranza. L’abbraccio e l’incitamento ricevuti da tantissimi cittadini in queste ore mi confermano che la strada del coraggio è quella giusta. Voglio ringraziare per la fiducia e le adesioni l’on. Alessandro Caramiello e la consigliera Iolanda Meglio con il Movimento 5 Stelle Portici, il segretario Enzo Argentato e l’on. Salvatore Iacomino con il circolo di Sinistra Italiana Portici “Enrico Berlinguer”, il delegato al consiglio fed. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

