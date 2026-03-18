Portaerei Gerald Ford vasto incendio a bordo | ipotesi sabotaggio

A bordo del portaerei Gerald Ford si è sviluppato un vasto incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità stanno considerando come possibile causa un atto di sabotaggio, con alcune fonti che ipotizzano coinvolgimento diretto di membri dell’equipaggio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e le indagini sono aperte per chiarire la dinamica dell’incendio.

Le fiamme a bordo hanno costretto 600 tra militari e membri dell’equipaggio a dormire su pavimenti e tavoli, perché i loro letti erano andati a fuoco Un incendio è scoppiato il 12 marzo a bordo della portaerei americana Gerald R. Ford, mentre si trovava in Medio Oriente per la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Le fiamme sono divampate nella lavanderia principale della portaerei e, secondo quanto riferito dai funzionari militari, ci sono volute più di 30 ore all’equipaggio per spegnerlo. Senza considerare l’impossibilità di lavare i vestiti. La notizia l’ha data il New York Times: decine di militari avrebbero riportato intossicazioni da fumo e due di loro sono stati curati per lesioni «non pericolose per la vita». 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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