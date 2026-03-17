A bordo del portaerei Gerald Ford si è sviluppato un vasto incendio che ha coinvolto diverse aree della nave. Circa 600 militari e membri dell'equipaggio sono stati costretti a dormire su pavimenti e tavoli, poiché i loro letti sono andati a fuoco. Le fiamme sono state domate, e al momento non si conoscono le cause dell’incendio.

Le fiamme a bordo hanno costretto 600 tra militari e membri dell'equipaggio a dormire su pavimenti e tavoli, perché i loro letti erano andati a fuoco. Un incendio è scoppiato il 12 marzo a bordo della portaerei americana Gerald R. Ford, mentre si trovava in Medio Oriente per la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Le fiamme sono divampate nella lavanderia principale della portaerei e, secondo quanto riferito dai funzionari militari, ci sono volute più di 30 ore all'equipaggio per spegnerlo. Senza considerare l'impossibilità di lavare i vestiti. La notizia l'ha data il New York Times: decine di militari avrebbero riportato intossicazioni da fumo e due di loro sono stati curati per lesioni «non pericolose per la vita». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Portaerei Gerald Ford, vasto incendio a bordo: 600 militari Usa costretti a dormire a terra. «Ipotesi sabotaggio per porre fine alla missione»

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