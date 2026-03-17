Portaerei Gerald Ford incendio a bordo | ipotesi sabotaggio Ora torna a Creta e arriva la Tripoli

Un incendio si è sviluppato a bordo del portaerei Gerald Ford, causando l’evacuazione di circa 600 persone tra militari ed equipaggi. Le fiamme hanno danneggiato i letti, costringendo molti a dormire su pavimenti e tavoli. Le autorità stanno valutando l’ipotesi di sabotaggio mentre la nave torna a Creta e si dirige verso Tripoli.

Le fiamme a bordo hanno costretto 600 tra militari e membri dell'equipaggio a dormire su pavimenti e tavoli, perché i loro letti erano andati a fuoco. Un incendio è scoppiato il 12 marzo a bordo della portaerei americana Gerald R. Ford, mentre si trovava in Medio Oriente per la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Le fiamme sono divampate nella lavanderia principale della portaerei e, secondo quanto riferito dai funzionari militari, ci sono volute più di 30 ore all'equipaggio per spegnerlo. Senza considerare l'impossibilità di lavare i vestiti. La notizia l'ha data il New York Times: decine di militari avrebbero riportato intossicazioni da fumo e due di loro sono stati curati per lesioni «non pericolose per la vita». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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