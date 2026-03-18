Porta Venezia si amplia, coinvolgendo anche i quartieri di Città Studi e NoLo. Il distretto, conosciuto per la sua vivacità, accoglie ora nuove iniziative e progetti che si estendono oltre i confini tradizionali. Questa espansione rappresenta un cambiamento nel modo in cui si configura l’area, che si definisce come un organismo vivo capace di evolversi e adattarsi nel tempo.

Il distretto centralissimo di Porta Venezia espande i suoi confini e accoglie idee e progetti che si ramificano fino a Città Studi. Design fisico e spazi esperienziali che raccontano il futuro nei luoghi che appartengono alla città. Appartamenti arredati che diventano sontuosi e galleria da esplorare nella primissima periferia. Un po’ di numeri: quest’ anno sono 56 i progetti e le installazioni, più di 350 i designer e i curatori provenienti da tutto il mondo. Intanto una novità: nasce Città Studi Design Hub, un nuovo polo che estende il raggio d’azione del distretto verso l’area universitaria della città. Il territorio storicamente legato all’innovazione scientifica e accademica diventa, durante la Design Week, un laboratorio aperto di sperimentazione progettuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Porta Venezia diventa extralarge. Conquista Città Studi e NoLo: "Il distretto è un organismo vivo"

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