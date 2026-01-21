Milano Cortina 2026 | Aspi il casello di Venezia Nord diventa porta tricolore dei giochi

Milano Cortina 2026 si avvicina, e Autostrade per l’Italia rafforza il suo ruolo contribuendo alla logistica dei Giochi. Il casello di Venezia Nord, simbolo di connessione, si trasforma in una porta tricolore, sottolineando l’impegno dell’azienda nel supportare l’evento. Questa iniziativa evidenzia l’importanza delle infrastrutture nel garantire il successo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali.

La rete di Autostrade per l’Italia diventa parte integrante dello scenario Olimpico e Paralimpico Invernale, tingendosi di tricolore. Da oggi, la stazione di pedaggio di Venezia Nord, porta d’accesso verso le sedi delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà dotata di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Autostrade, il casello di Venezia Nord diventa porta tricolore delle OlimpiadiIl casello di Venezia Nord di Autostrade per l’Italia si trasforma in una porta simbolica delle Olimpiadi Invernali, integrandosi nel contesto delle manifestazioni sportive.

Milano Cortina 2026: Aspi, il tricolore sui caselli porte di accesso ai GiochiMilano Cortina 2026 si avvicina, e Autostrade per l’Italia contribuisce all’atmosfera olimpica con l’installazione del tricolore sui caselli delle autostrade.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: ASPI supporta mobilità e accoglienza con infrastrutture e servizi; ASPI: accordo per sostenere la mobilità in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Autostrade per l’Italia e Milano Cortina 2026, intesa strategica; ASPI: al fianco di Milano Cortina 2026 con una partnership per i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Milano Cortina, sui caselli di Aspi illuminazione tricolore. Per primo Venezia Nord sulla A27La rete di Autostrade per l’Italia diventa parte integrante dello scenario Olimpico e Paralimpico Invernale, tingendosi di tricolore. Da oggi, la stazione di pedaggio di Venezia Nord, porta d’accesso ... ilgiornale.it

Milano Cortina 2026: Aspi, il tricolore sui caselli porte di accesso ai GiochiL’impegno della società riguarda anche l’identità visiva aziendale: i loghi ufficiali di Milano Cortina 2026 sono esposti nelle sedi del Gruppo e integrati nei touchpoint digitali, inclusi il sito ... msn.com

“Io esclusa da Milano-Cortina, al mio posto la figlia del direttore tecnico. Sono distrutta”. Il caso che scuote il curling - facebook.com facebook

«Dispiacere, frustrazione, incredulità». Nel giorno in cui la Federazione sport ghiaccio ha comunicato ufficialmente la lista dei convocati per le Olimpiadi di Milano-Cortina, i sogni di Angela Romei si sono definitivamente infranti e i timori di una sua clamorosa x.com