Autostrade il casello di Venezia Nord diventa porta tricolore delle Olimpiadi

Il casello di Venezia Nord di Autostrade per l’Italia si trasforma in una porta simbolica delle Olimpiadi Invernali, integrandosi nel contesto delle manifestazioni sportive. Con questa iniziativa, la rete autostradale si collega alle celebrazioni olimpiche e paralimpiche, rappresentando un elemento di coesione e supporto per gli eventi invernali. Un segno di vicinanza e partecipazione che unisce infrastrutture e sport in un momento di grande rilevanza internazionale.

La rete di Autostrade per l'Italia diventa parte integrante dello scenario olimpico e paralimpico Invernale, tingendosi di tricolore. Da mercoledì 21 gennaio 2026, la stazione di pedaggio di Venezia Nord, porta d'accesso verso le sedi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sarà dotata di installazioni luminose permanenti ispirate al tricolore italiano. L'iniziativa, che nei giorni successivi interesserà anche le stazioni di Belluno sulla A27, Arcoveggio sulla A13 e i principali ingressi autostradali di Milano (Sud, Est e Nord), segna l'avvio delle attività del Gruppo per i Giochi. L'obiettivo è trasformare l'infrastruttura autostradale in uno spazio di partecipazione all'evento, accogliendo atleti e visitatori diretti verso i poli di gara.

