Acquasanta cade in mare e viene salvato dai vigili del fuoco

Paura oggi pomeriggio nei pressi di un molo vicino ai cantieri navali per un sessantenne. L'uomo è stato immediatamente raggiunto dal Nucleo sommozzatori e "ripescato" Cade in mare e viene salvato dai vigili del fuoco che lo “ripescano” prontamente dall'acqua. Paura oggi pomeriggio nei pressi di un molo vicino ai cantieri navali, nella zona dell’Acquasanta. È successo tutto intorno alle 17. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute dopo avere ricevuto una segnalazione per soccorrere un sessantenne che era appena precipitato in mare. L'uomo è stato immediatamente raggiunto dal Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso hanno visto il coordinamento tra gli specialisti in acqua e le squadre di terra, che hanno garantito sicurezza e supporto durante il recupero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

