Ponte Nuovo accuse sterili Fd’I pensi a Sant’Agostino

Fratelli d’Italia critica il sindaco per la gestione della chiusura del ponte Nuovo, accusandolo di non aver adottato misure efficaci per ridurre i disagi. Il partito sostiene che il primo cittadino, comunque, da mesi stia lavorando a un piano di viabilità, coinvolgendo scuole e attività commerciali. La disputa si incentrerebbe su accuse di inerzia e mancanza di interventi concreti.

"Fratelli d’Italia accusa il sindaco Accorsi di non fare nulla di concreto per limitare i disagi in relazione chiusura del ponte Nuovo, quando il primo cittadino da mesi sta programmando la viabilità, coordinandosi con scuole e attività. Non possiamo dire la stessa cosa per quanto concerne i comuni limitrofi. A Sant’Agostino, ad esempio, dove il ponte viene chiuso parzialmente e all’improvviso". La maggioranza di Cento replica cosi alle critiche di Diego Contri di Fratelli d’Italia. E aggiunge il Pd: "Veramente assurdo l’opposizione incalzi il sindaco di Cento per i lavori al ponte nuovo, ampiamente annunciati dai Comuni di Cento e Pieve e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ponte Nuovo, accuse sterili. Fd’I pensi a Sant’Agostino" Articoli correlati Confesercenti chiede una moratoria: "Polemiche sterili, si pensi all’evento"Anche Dario Domenichini, ai vertici di Confesercenti provinciale e regionale, consiglia caldamente di evitare di confinare l’evento Kayne West alla... Parco Sant'Agostino, un nuovo bando per assegnare il chiosco ModìÈ disponibile sul sito del Comune di Albignasego tutta la documentazione per partecipare al bando relativo alla concessione e gestione dell’area del...