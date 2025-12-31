Confesercenti chiede una moratoria | Polemiche sterili si pensi all’evento

Confesercenti propone una moratoria e invita a mantenere l’attenzione sull’evento musicale di Kayne West, evitando polemiche sterili. Dario Domenichini sottolinea l’importanza di valorizzare l’aspetto artistico e di considerare l’evento come un’occasione di intrattenimento e crescita economica per la città, paragonandolo a grandi concerti passati, con un impatto positivo sul territorio e sul settore culturale.

Anche Dario Domenichini, ai vertici di Confesercenti provinciale e regionale, consiglia caldamente di evitare di confinare l'evento Kayne West alla sfera ideologica, decolonizzandolo dalle questioni politiche ma cercando di trarre il meglio, per la città, da ciò che in effetti è: un colossale happening musicale sul modello dei precedenti, pochi ma buoni, alla Rcf Arena tipo AcDc, oltre 100mila spettatori e concerto più visto in Italia nel 2024, o Harry Styles (che ha generato, tra incassi e indotto un volume d'affari complessivo di 10 milioni di euro). Lo show del rapper made in Usa promette numeri analoghi se non maggiori.

