Guardia di Finanza di Firenze | 31 arresti e 64 chili di droga sequestrati Azione mirata a bloccare i flussi economici

Tra il 2025 e i primi mesi del 2026, la Guardia di Finanza di Firenze ha effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di 31 persone e al sequestro di 64 chili di droga. L’intervento è stato finalizzato a interrompere i flussi economici legati al traffico illecito. L’attività ha coinvolto il Nucleo di polizia che ha condotto le indagini e le operazioni.

Un’azione che, sottolineano le Fiamme Gialle nel comunicato, non si limita al contrasto diretto dello spaccio ma mira a interrompere i flussi economici che alimentano le organizzazioni criminali. In questa prospettiva, sono stati sequestrati anche circa 344mila euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite, e attivati strumenti normativi antimafia per aggredire patrimoni incompatibili con i redditi dichiarati. Fondamentale, in questo ambito, il supporto di strumenti tecnologici avanzati come il software investigativo “Molecola”, sviluppato dal Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, che consente di ricostruire i flussi finanziari e individuare ricchezze illecitamente accumulate. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Guardia di Finanza di Firenze: 31 arresti e 64 chili di droga sequestrati. Azione mirata a bloccare i flussi economici Articoli correlati Traffico internazionale di droga: nove arresti, anche in Puglia Guardia di finanzaAnche nel barese arresti come in altri territori d'Italia nonché in Svizzera e Danimarca. Leggi anche: Genova, i narcotrafficanti nascondono quasi quaranta chili di droga in una idropulitrice, la guardia di finanza scopre il trucco Una selezione di notizie su Guardia di Finanza di Firenze 31... Temi più discussi: Concorso Guardia di Finanza 2026: 983 posti per Allievi Marescialli; Concorso Guardia di Finanza Allievi Ufficiali 2026 da 69 posti: ecco gli esiti della prova di preselezione; Guardia di Finanza e Polizia Locale di Viterbo: sottoposta a controllo un’area adibita a parcheggio camper ed autovetture. Accertati alcuni abusi edilizi; Carburanti, la Guardia di Finanza scopre una maxifrode sulle accise a Catania: sequestro per 235mila euro. 31 misure cautelari, 64 chili di droga sequestrati: i numeri recenti della guardia di finanzaTra il 2025 e i primi mesi del 2026 la guardia di finanza di Firenze ha eseguito trentuno misure tra custodie cautelari e arresti in flagranza e ha ... gonews.it Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 11.000 capi e accessori di abbigliamento contraffattiI militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, hanno intensificato negli ultimi giorni le attività di contrasto alla c ... gazzettinonline.it Catania: controlli della Guardia di Finanza sul territorio per il contrasto della contraffazione, sequestrati oltre 11.000 capi e accessori d'abbigliamento I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito del dispositivo di controllo - facebook.com facebook Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Napoli #NoiconVoi x.com