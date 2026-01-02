Guardia di Finanza Frosinone cambio al vertice del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria

Il 31 dicembre a Frosinone si è svolta la cerimonia di cambio al comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Boldrini, il Colonnello Diego Morelli ha passato il testimone al Maggiore Precentino Corona. L’evento ha segnato un momento di continuità e rinnovamento nella gestione delle attività di controllo e tutela della legalità economico-finanziaria nella provincia.

Nella mattinata del 31 dicembre, alla presenza del Comandante Provinciale di Frosinone, Colonnello Stefano Boldrini, e di una rappresentanza di militari del Corpo, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Colonnello Diego Morelli e il Maggiore Precentino Corona al comando del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Guardia di Finanza Frosinone, cambio al vertice del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Leggi anche: Guardia di finanza Roma: cambio al vertice del comando provinciale Leggi anche: Guardia di finanza, visita del generale Fabrizio Cuneo: "Presidio della sicurezza economico-finanziaria" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. GUARDIA DI FINANZA * «CAMBIO AL VERTICE DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI FROSINONE, CORONA SUBENTRA A MORELLI DOPO 42 ANNI DI SERVIZIO. Gdf Frosinone, cambio al vertice del Nucleo di polizia economico-finanziaria: il maggiore Corona succede al colonnello Morelli - Passaggio di consegne ufficiale questa mattina presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone. msn.com

GUARDIA DI FINANZA * «CAMBIO AL VERTICE DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI FROSINONE, CORONA SUBENTRA A MORELLI DOPO 42 ANNI DI SERVIZIO» - Nella mattinata odierna, alla presenza del Comandante Provinciale di Frosinone, Colonnello Stefano Boldrini, e di una rappresentanza di militari del Corpo, ha ... agenziagiornalisticaopinione.it

Cambio al vertice del Nucleo - L’ufficiale vanta una promozione per meriti speciali per l’arresto di un pericoloso la ... ciociariaoggi.it

Buongiorno e auguri dalla #GuardiadiFinanza #2026 #NoiconVoi - facebook.com facebook

Dunque. C'è un rapporto dell'Antiriclaggio e uno della Guardia di Finanza sui milioni di euro in contanti ritirati dalla Ambasciata russa a Roma. Pochi giorni dopo la notizia Mosca ha cambiato il suo ambasciatore. Dove sono fermi i rapporti Al Porto delle nebbi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.