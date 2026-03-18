Polizia di Stato | 5 locali chiusi con provvedimenti ex art 100 TULPS tra Napoli e provincia

La polizia di Stato ha chiuso cinque locali tra Napoli e l'hinterland, tra Chiaia e zone vicine, applicando i provvedimenti previsti dall'articolo 100 del T.U.L.P.S. Durante i controlli sono stati verificati aspetti legati alla sicurezza e alla legalità, portando alla sospensione delle attività di alcuni esercizi commerciali. Le operazioni rientrano in un'azione coordinata per garantire il rispetto delle norme vigenti.

Controlli e sicurezza: chiusi cinque locali tra Chiaia e hinterland napoletano. Il Questore di Napoli, nell’esercizio dei poteri di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha disposto la sospensione temporanea delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché dell’intrattenimento musicale e danzante, per cinque esercizi pubblici della movida napoletana. In particolare, i provvedimenti, notificati ed immediatamente esecutivi, hanno disposto la chiusura per 30 e 15 giorni di due locali nella zona di Chiaia, ed altri tre locali chiusi per 30 giorni nelle zone di Montecalvario, Pozzuoli e Pomigliano d’Arco. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Polizia di Stato: 5 locali chiusi con provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S. tra Napoli e provincia

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