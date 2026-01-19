Sporcizia cibi scaduti e scarsa sicurezza | chiusi tre locali in provincia di Sondrio
Nel 2025, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Brescia ha effettuato numerosi interventi nella provincia di Sondrio, concentrandosi su controlli a ristoranti e locali pubblici. Queste attività hanno portato alla chiusura di tre esercizi a causa di problemi come scarsa igiene, cibi scaduti e rischi per la sicurezza alimentare. Un'azione volta a garantire standard di salubrità e tutela dei consumatori lungo tutta la filiera alimentare.
Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Brescia ha illustrato le attività svolte nel settore nel 2025 delineando un quadro di interventi massicci lungo tutta la filiera alimentare e della ristorazione.Sotto la lente d’ingrandimento dei carabinieri sono finite soprattutto.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Orrore nell'azienda agricola: sospesa attività per lavoratori in nero, farmaci scaduti e sporcizia nei locali
Verifiche nei locali di piazza Mazzini, sequestrati 350 chili di cibi scaduti: sanzioni anche per vendita di alcol senza licenza
Durante un controllo in un ristorante di piazza Mazzini, la task force della polizia ha sequestrato 350 chili di alimenti scaduti, tra cui pesce, carne e riso. Sono state irrogate sanzioni anche per la vendita di alcol senza licenza. L'operazione ha evidenziato gravi irregolarità nella gestione dei prodotti alimentari e delle autorizzazioni.
Alimenti scaduti e sporcizia diffusa, chiuso un ristorante rinomato a Cervia - Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Bologna, con l'ausilio ... ilrestodelcarlino.it
Controlli a tappeto su legalità e sicurezza alimentare: furti di acqua ed energia, occupazioni abusive e cibo venduto tra sporcizia ed escrementi. Lunedì il bilancio ufficiale del 2025 - facebook.com facebook
Cucina degli orrori nel centro di Napoli: cibo in pessimo stato e sporcizia, chiuso ristorante in piazza Cavour x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.