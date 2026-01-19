Sporcizia cibi scaduti e scarsa sicurezza | chiusi tre locali in provincia di Sondrio

Nel 2025, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Brescia ha effettuato numerosi interventi nella provincia di Sondrio, concentrandosi su controlli a ristoranti e locali pubblici. Queste attività hanno portato alla chiusura di tre esercizi a causa di problemi come scarsa igiene, cibi scaduti e rischi per la sicurezza alimentare. Un'azione volta a garantire standard di salubrità e tutela dei consumatori lungo tutta la filiera alimentare.

