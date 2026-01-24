Durante una sera alla stazione di Jesi, David, giovane pugile di origini nigeriane, ha messo in atto un gesto di grande coraggio, salvando una donna dal suicidio sui binari. La Polfer ha riconosciuto pubblicamente il suo intervento con un attestato, sottolineando l’importanza di azioni di solidarietà e presenza umana. Un esempio di come il senso civico possa fare la differenza, anche in situazioni imprevedibili.

Non è esattamente un trofeo sportivo, ma vale molto di più: è il riconoscimento di una vita salvata. David, giovane promessa del pugilato nato in Italia da genitori nigeriani e residente a Moie, è l’eroe che non ti aspetti in una fredda serata alla stazione di Jesi. Venerdì della scorsa settimana David aveva appena finito di allenarsi in palestra e stava per tornare a casa quando hgli si è gelato lo sguardo: una donna, scesa dal marciapiede, si era posizionata immobile al centro dei binari. In quegli istanti frenetici, il giovane ha chiamato la Polfer, diventando gli occhi della centrale operativa sul campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salva una donna dal suicidio sui binari. Pugile riceve l’attestato dalla Polfer

Bravo David: il giovane pugile salva la vita a una donna piazzatasi in mezzo ai binari della stazioneDi recente, a Jesi, il giovane pugile David ha dimostrato grande senso civico intervenendo per salvare una donna che si era posizionata sui binari della stazione.

Jesi, salva una donna dai binari: giovane puglie premiato dalla poliziaA Jesi, un giovane pugile di origine nigeriana residente in provincia di Ancona è stato premiato dalla polizia di Stato per aver salvato una donna dai binari.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Barron Trump salva una donna da un'aggressione con una telefonata dagli Usa alla polizia di Londra; David Adeyola, giovane pugile della Pug. Jesina, salva una donna sui binari alla stazione di Jesi; Barron, il figlio di Trump, salva una donna: cosa è successo; Donna picchiata da un uomo in strada: autista la salva e il sindaco lo premia.

Un giovane pugile salva una donna sui binari, premiato dalla polizia(ANSA) - JESI, 23 GEN - Salva una donna posizionatasi sui binari in stazione a Jesi (Ancona). La Polizia consegna un attestato per il suo senso di altruismo a un giovane italiano, David, con i genit ... msn.com

Salva una donna che voleva suicidarsi sui binari, premiato un pugileSalva una donna posizionatasi sui binari all'interno della stazione di Jesi (Ancona). ansa.it

David Adeyola, giovane pugile della Pug. Jesina, salva una donna sui binari alla stazione di Jesi nella serata del 16 gennaio us, giovane boxer si trovava nella stazione della citta di jesi, dove si trova la sua palestra, quando ha notato una donna sdrai - facebook.com facebook

Barron Trump salva una donna da un'aggressione con una telefonata dagli Usa alla polizia di Londra x.com