Tenta il suicidio aspettando il treno sui binari gli agenti della Polfer la mettono in salvo prima dell' arrivo del convoglio
Una donna di 25 anni è stata trovata sui binari della stazione di Rimini, apparentemente intenzionata a togliersi la vita. Gli agenti della Polfer, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a metterla in salvo prima dell'arrivo del treno. L'episodio evidenzia l'importanza di interventi tempestivi e di supporto per le persone in situazioni di crisi.
Era intenzionata a togliersi la vita e, per mettere in atto il suicidio, una 25enne si è piazzata sui binari del treno alla stazione di Rimini in attesa dell'arrivo del convoglio. La scena agghiacciante è avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 gennaio con la ragazza che, prima di compiere il.
