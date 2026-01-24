Tenta il suicidio aspettando il treno sui binari gli agenti della Polfer la mettono in salvo prima dell' arrivo del convoglio

Una donna di 25 anni è stata trovata sui binari della stazione di Rimini, apparentemente intenzionata a togliersi la vita. Gli agenti della Polfer, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a metterla in salvo prima dell'arrivo del treno. L'episodio evidenzia l'importanza di interventi tempestivi e di supporto per le persone in situazioni di crisi.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.