Spalletti che bordata | Non date retta ai fenomeni Fanno i video perché amici di qualche altro allenatore Con chi ce l’ha

Luciano Spalletti ha espresso una presa di posizione chiara riguardo ai commentatori e alle opinioni spesso diffuse sui social media. In un’uscita recente, il tecnico ha invitato a non dare troppo peso a chi si presenta come esperto, sottolineando che spesso queste persone sono legate ad altri allenatori o a interessi specifici. Una posizione che invita alla riflessione sulla credibilità delle fonti di informazione nel calcio attuale.

Spalletti, che bordata: «Non date retta ai fenomeni che fanno i video perché amici di qualche altro allenatore». Con chi ce l’aveva il tecnico. Le dichiarazioni di  Luciano Spalletti  rilasciate nella conferenza stampa successiva alla vittoria della  Juventus  sul campo del  Sassuolo  stanno dominando il dibattito sportivo. Il tecnico toscano ha espresso tutto il suo disappunto per il trattamento riservato alla squadra dopo il pareggio interno contro il  Lecce, segnato dal contestato errore dal dischetto di  Jonathan David. Lo sfogo di Spalletti. Spalletti ha difeso con fermezza il gruppo, criticando aspramente chi ha alimentato polemiche sulla gerarchia dei rigoristi: « Alcuni giocatori in questi giorni hanno ricevuto vere e proprie offese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

