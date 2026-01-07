Spalletti che bordata | Non date retta ai fenomeni Fanno i video perché amici di qualche altro allenatore Con chi ce l’ha

Luciano Spalletti ha espresso una presa di posizione chiara riguardo ai commentatori e alle opinioni spesso diffuse sui social media. In un’uscita recente, il tecnico ha invitato a non dare troppo peso a chi si presenta come esperto, sottolineando che spesso queste persone sono legate ad altri allenatori o a interessi specifici. Una posizione che invita alla riflessione sulla credibilità delle fonti di informazione nel calcio attuale.

Spalletti, che bordata: «Non date retta ai fenomeni che fanno i video perché amici di qualche altro allenatore». Con chi ce l’aveva il tecnico. Le dichiarazioni di Luciano Spalletti rilasciate nella conferenza stampa successiva alla vittoria della Juventus sul campo del Sassuolo stanno dominando il dibattito sportivo. Il tecnico toscano ha espresso tutto il suo disappunto per il trattamento riservato alla squadra dopo il pareggio interno contro il Lecce, segnato dal contestato errore dal dischetto di Jonathan David. Lo sfogo di Spalletti. Spalletti ha difeso con fermezza il gruppo, criticando aspramente chi ha alimentato polemiche sulla gerarchia dei rigoristi: « Alcuni giocatori in questi giorni hanno ricevuto vere e proprie offese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti, che bordata: «Non date retta ai fenomeni. Fanno i video perché amici di qualche altro allenatore». Con chi ce l’ha Leggi anche: “Cosa vuoi da me!”. Spalletti infuriato: con chi ce l’ha Leggi anche: Spalletti attacca: “Fanno video col cellulare perché hanno un amico che allena altrove. Sappiamo tutto” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Spalletti boom: «Sono amici di qualche altro allenatore». Spalletti prima di Sassuolo-Juve torna sul rigore di Lecce: "Decido io chi li batte" - L'allenatore della Juventus è tornato sul rigore sbagliato da David contro il Lecce: "Decido sempre chi calcia i rigori, domenica sul foglio nello spogliatoio c'erano Locatelli e Yildiz. sport.sky.it Bordata di Lorenzo Insigne a Roberto Mancini e Luciano Spalletti che da quando è in Canada non lo hanno più convocato per la Nazionale «Sono in Canada da due anni e sono contento dell’esperienza che sto vivendo, ma un rammarico ce l’ho...». «S - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.