Sul mercato degli smartphone di fascia media arrivano due nuovi modelli: POCO X8 Pro e POCO X8 Pro Max, disponibili su Amazon a prezzi contenuti. Questi dispositivi sono dotati di una batteria da 6500 mAh e supportano una ricarica rapida da 100W. La loro uscita segna un cambiamento importante in questa fascia di prodotti, offrendo specifiche avanzate a un prezzo competitivo.

Il mercato degli smartphone di fascia media vive una fase di trasformazione radicale, trainata dall’arrivo dei nuovi POCO X8 Pro e X8 Pro Max su Amazon a prezzi ridotti. Questi dispositivi, caratterizzati da un’autonomia eccezionale grazie a batterie da 6500 mAh e 8500 mAh, rappresentano oggi la scelta più aggressiva cerca prestazioni elevate senza spendere cifre da top di gamma. La disponibilità immediata sul grande marketplace ha innescato un movimento di acquirenti attenti al rapporto qualità-prezzo, con l’offerta che parte da 309,90 euro invece del prezzo pieno di 399,90 euro per il modello base con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione. L’attenzione si sposta ora sulla concreta possibilità di ottenere potenza di calcolo superiore pagando meno, ridefinendo i parametri del segmento medio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - POCO X8 Pro: 6500 mAh e 100W a 309 euro

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