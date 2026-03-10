Il 17 marzo 2026 è la data stabilita per la presentazione dei nuovi modelli Poco X8 Pro e Poco X8 Pro Max. La conferma è arrivata tramite un post pubblicato su X, piattaforma su cui l’azienda ha annunciato ufficialmente il lancio. I due dispositivi saranno svelati in quella giornata, senza altri dettagli forniti al momento.

Poco ha confermato ufficialmente tramite un post su X che i nuovi Poco X8 Pro e Poco X8 Pro Max saranno presentati il 17 marzo 2026. La conferma arriva dopo settimane di indiscrezioni e teaser pubblicati online. Con questa generazione, Poco cambia approccio: non sarà lanciata una versione standard come successore del Poco X7. La serie X8 si concentrerà sui modelli di fascia alta, includendo la variante Pro e, per la prima volta, una versione Pro Max. Entrambi i dispositivi sembrano derivare dalla serie Redmi Turbo 5 di Xiaomi, finora disponibile solo in Cina. Un dettaglio interessante è rappresentato dagli anelli LED attorno alle fotocamere posteriori, che potrebbero avere funzioni sia estetiche sia operative, come luci di notifica per l’utente. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Poco X8 Pro e X8 Pro Max: lancio ufficiale confermato il 17 marzo

Articoli correlati

Galaxy buds 4 pro lancio confermato il 25 febbraioIn anteprima tecnologica, le anticipazioni sui nuovi auricolari Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro si collegano a quelle della serie Galaxy S26.

Xiaomi 17 Ultra sfida iPhone 17 Pro Max: il re della fotografia notturna con LeicaPresentato il nuovo top di gamma: ottiche professionali, design ispirato alle fotocamere e una sfida diretta ad Apple, nonostante l'aumento dei costi...

Poco X8 Pro vs Poco X8 Pro Max vs Poco F8 Ultra Camera Test Comparison

Approfondimenti e contenuti su Poco X8 Pro e X8 Pro Max lancio...

Temi più discussi: Poco X8 Pro e Pro Max sono dietro l'angolo? Spunta la possibile data di lancio; La serie POCO X8 Pro è pronta al debutto, ecco la data di lancio; Un leak svela la data di lancio della serie POCO X8 Pro; Poco X8 Pro, specifiche confermate dalle prime immagini della confezione.

Xiaomi annuncia la data di rilascio globale dei nuovi smartphone Poco X8 Pro e Poco X8 Pro MaxXiaomi ha confermato la data di uscita globale dei suoi nuovi smartphone Poco X8 Pro e Poco X8 Pro Max. La nuova data vale anche per l'India, che sembra destinata a ricevere un evento di lancio dedica ... notebookcheck.it

Poco X8 Pro e Poco X8 Pro Max: Data di Lancio e Specifiche SvelateScopri la data di lancio e le specifiche del Poco X8 Pro e X8 Pro Max, con dettagli su design, prestazioni e chipset. xiaomitoday.it

Buona lettura https://www.dday.it/redazione/56657/recensione-macbook-pro-m5-max-il-primo-passo-verso-un-nuovo-modo-di-lavorarefbclid=IwY2xjawQcuJpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBxekY4ZmFNdGYwUTRmblZQc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4O - facebook.com facebook

Poco X8 Pro e Pro Max si avvicinano: confermati i chip x.com