POCO ha presentato la serie X8 Pro, che include i modelli POCO X8 Pro e POCO X8 Pro Max. I dispositivi sono dotati di un chip a 3 nanometri con una frequenza di 3,73 GHz e vantano una batteria di lunga durata. La mossa rappresenta un passo deciso verso caratteristiche tipiche di dispositivi di fascia alta.

POCO ha svelato la nuova serie X8 Pro, composta dai modelli POCO X8 Pro e POCO X8 Pro Max, segnando un cambio di rotta verso specifiche da top di gamma. I due dispositivi si distinguono per l’adozione di processori Dimensity di ultima generazione, batterie di capacità record e sistemi di raffreddamento avanzati che promettono prestazioni sostenute nel tempo. L’evento di lancio conferma l’intenzione del marchio di ridefinire i limiti dei flagship, puntando su un design premium e sull’efficienza energetica come fattori determinanti per il mercato competitivo degli smartphone economici ma potenti. La presentazione avviene in un momento in cui gli utenti cercano dispositivi capaci di offrire esperienze di gioco e multimediali senza compromessi, anche al di fuori della fascia alta dei prezzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - POCO X8 Pro: chip 3nm, 3.73GHz e batteria record

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