Furti con esplosivo e bancomat distrutti | fermata la gang di 20enni con base a Borgo Mezzanone

La polizia ha fermato una gang di 20enni sospettata di aver messo a segno furti con esplosivi e di aver distrutto bancomat. La banda aveva una base a Borgo Mezzanone, ma operava anche tra la borgata sipontina e Carapelle. Gli agenti hanno bloccato i giovani dopo una serie di indagini e servizi di sorveglianza. Ora sono in corso ulteriori verifiche per capire se ci sono altre persone coinvolte.

La base operativa della 'banda' era a Borgo Mezzanone, ma con squadre operative "pronte e disponibili" sia nella borgata sipontina che a Carapelle. L'operazione dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Foggia (pm Bray), ha portato al fermo di 5 soggetti, per 3 dei quali è scattata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si tratta di Ivan Ameri, 20enne di Borgo Mezzanone e di Giovanni Di Gennaro, 26enne di Carapelle, il cui arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Foggia; un terzo soggetto, Mattia Gervasio, di Orta Nova, è stato fermato a Catania e la sua posizione è stata analogamente vagliata dal gip del Tribunale territoriale competente.

